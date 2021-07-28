У Києві виїхали на маршрут гібридні автобуси Volvo

На столичних дорогах не так давно з'явилися низькою підлогою міські автобуси з гібридною силовою установкою Volvo 7700 Hybrid, повідомляє Автоцентр.

Низькопольні автобуси з гібридною силовою установкою Volvo 7700 Hybrid працюють в якості маршрутного таксі під номером 150, розвозячи пасажирів від вулиці Милославської, що на Троєщині, до Індустріального шляхопроводу.

На жаль, це вже старі автобуси - перевізник придбав 13 машин в Люксембурзі.

Нагадаємо, що модель Volvo 7700 Hybrid дебютувала ще на автосалоні IAA-2008 в Ганновері, і про це ми свого часу писали в репортажі з виставки. У серію машина пішла в 2010 році, випуск її налагодили на заводі в польському місті Вроцлав.

Відзначимо, що 12-метровий гібрид оснащується 5,0-літровим турбодизелем в 212 к. с. , Що працює в парі з електромотором-генератором I-SAM. На швидкостях до 15-20 км/год автобус їде на електротязі, що не викидаючи в атмоферу шкідливі речовини, а потім до нього підключається ДВС. Це гібридний привід т. н. паралельного типу. Автобуси даної моделі випускалися до 2012 року.