Топ-3 найбільш ненадійних б/у кросоверiв преміум-класу

Британський журнал WhatCar склав рейтинг надійності б/у кросоверів преміум-сегмента. До нього увійшло три найбільш безпроблемних автомобіля, а також три самих ломучій, повідомляє АвтоПортал.

Традиційно дослідження WhatCar базується на основі даних опитування 13 000 власників. Респонденти відповіли на питання, пов'язані з тим, як часто ламалося їх авто протягом останнього року, як дорого коштував ремонт і скільки часу він зайняв. У підсумку, вийшли наступні результати.

Найбільш ненадійні кросовери преміум-класу

3 місце. Land Rover Discovery (2004-2017). Відсоток надійності - 45,7%. Поломок виявилися піддані понад 50% всіх примірників, причому в 1/3 випадків вартість ремонту склала 1 000 фунтів стерлінгів. 27% всіх несправностей пов'язані з підвіскою, крім того, часті проблеми були відзначені у акумулятора і двигуна. З хорошого - 75% несправностей усунули менш ніж за тиждень.

2 місце. BMW X5 (2007-2013). Відсоток надійності - 42,6%. З ладу вийшли аж 53% примірників BMW X5 другого покоління. Слабкі місця - гальма, двигун і підвіска, ремонт також був недешевим - від 300 до 500 фунтів, в 9% випадків - 1500 фунтів. Втім, більшість поломок також прибрали менш ніж за тиждень.

1 місце. Porsche Macan. Відсоток надійності - 40,4%. Німецький крос виходить з ладу не так часто (36%), але якщо вже ламається, власника чекає серйозний удар по гаманцю. У 31% випадків вартість ремонту перевищила 1500 фунтів стерлінгів, і тільки половина ремонту склала в межах від 200 до 750 фунтів стерлінгів. Але є і хороші новини: тільки в 15% випадків ремонт розтягнувся більш ніж на тиждень.

Найнадійніші кросовери преміум-сегмента

3 місце. Volvo XC90 (2002-2015). Відсоток надійності - 75%. Дефекти виявили лише у 23% примірників, та й то вони виявилися пов'язані не з дорогими вузлами - кондиціонером, гальмами, підсилювачем керма і електропроводкою. Вартість усунення несправності коливалася від 51 до 1000 фунтів стерлінгів.

2 місце. Range Rover Sport (2013-Н.В.). Відсоток надійності - 75,6%. Автомобілі Range Rover вважаються ненадійними автомобілями, проте це не про модель Sport, якщо вірити фахівцям WhatCar. Тільки 13% власників таких авто повідомили про несправності. Втім, якщо вже «Ренж» ламається, то по-крупному - з ладу можуть виходити багато вузлів і агрегати, від коробки передач і зчеплень до електроніки двигуна. Усунення 2/3 всіх поломок зайняло більше тижня, тому не дивно, що в деяких випадках послуги СТО обійшлися 1500 фунтів стерлінгів.

1 місце. BMW X5 (2013-2018). Серед всіх «ікс-п'яте» зазначених років випуску з ладу вийшли 29% машин, але тут важливо інше - майже дві третини поломок були усунені за все за один день! Найчастіше власників таких таки кросів переслідували проблеми з вихлопною системою, трохи рідше - з електронікою кондиціонера і двигуна. У 20% випадків ремонт був виконаний по гарантії, іншим же власникам X5 довелося заплатити від 50 до 1500 фунтів стерлінгів.