У Києві почнуть курсувати електричні автобуси

Київ приступає до поступової заміни дизельних автобусів електричними. Перші електробуси почнуть курсувати на столичних маршрутах протягом найближчих двох років, повідомляє АвтоПортал.

Заступник голови КМДА Олександр густіла повідомив, що на перших порах електробуси повністю укомплектують два столичних маршруту - №55 (Дарницька площа - станція метро «Палац спорту») та №62 (Ботанічний сад - Контрактова площа).

Для цих цілей планують закупити 17-20 електричних автобусів. Відомо, що це буде сучасна техніка, розрахована, в тому числі, і на пасажирів з обмеженими можливостями.

Закуплять електробуси і зарядні станції для них за кошти, отримані в якості компенсації за продаж квот за Кіотським протоколом.

Використання електричних автобусів тільки на двох київських маршрутах дозволить зменшити викиди СО2 на 537 тонн на рік. Раніше в столиці вже тестували два електробуса.