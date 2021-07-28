Вакциновані від COVID-19 можуть поширювати Дельта-штам

Згідно з новими даними, люди, щеплені від коронавірусу, можуть поширювати штам Дельта. Йдеться навіть про повністю вакцинованих від COVID-19. Про це заявив Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC), повідомляє Обозреватель.

Відзначається, що вакциновані особи, інфіковані цим варіантом, можуть поширювати вірус так само легко, як і не вакциновані люди.

Підкреслюється, що таке відбувається в "окремих випадках" і може бути пов'язано з вищою трансмісією вірусу. При цьому навантаження на організм щепленої людини в таких випадках аналогічна навантаженню зараженого без щеплення від COVID-19. Директор CDC Рошель Валенські заявила, що нові дані викликають занепокоєння і потребують оновлення рекомендацій.