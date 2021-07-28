Джошуа розповів про ставлення до Володимира Кличка

Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) зізнався, що шанобливо ставиться до легендарного українця Володимира Кличка (64-5, 53 КО). Він назвав нашого співвітчизника крутим, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю виданню Sky Sports британець зізнався, що йому важко описати своє ставлення до суперників за суперважким дивізіоном. Незважаючи на це, він зазначив, що не підтримує дружні стосунки ні з ким із них.

"Чи поважаю я Тайсона Ф'юрі як боксера? Я не знаю. Мені подобається Володимир Кличко, він крутий. А так... Я ні до кого так не ставлюсь у моєму виді спорту. Вони всього лише є людьми, з якими я хочу побитися. У мене немає часу ні на кого з них. Я не дружу ні з ким із них. Врешті-решт, всі вони – мої вороги" , – заявив Джошуа.

Кличко - Джошуа. Джерело: Getty Images

Нагадаємо, що в 2017 році Кличко-молодший провів свій останній бій на професійному ринзі якраз проти Ентоні. Їхнє протистояння вийшло неймовірно видовищним і закінчилося достроковою перемогою британця в 11-му раунді.

25 вересня Джошуа має провести довгоочікуваний захист титулу WBO в поєдинку з українцем Олександром Усиком. Спочатку він хотів побитися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, але арбітражний суд у США зобов'язав останнього вийти на третій бій проти Деонтея Уайлдера.