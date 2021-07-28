Байден пригрозив війною через кібератаки РФ

Президент США Джо Байден попередив про загрозу війни через кібератаки, в тому числі з боку Росії та КНР. Таку заяву американський лідер зробив виступаючи перед співробітниками апарату Національної розвідки США, повідомляє Вісті.

Раніше заступник помічника генерального прокурора США Річард Даунінг заявив, що найбільше кібератак на США відбувається з боку Росії.

"Ми бачили, як кіберзагрози, в тому числі атаки із застосуванням вірусів-вимагачів, все більше здатні завдавати шкоди в фізично існуючому світі. Я не можу це гарантувати, і ви обізнані в такій же мірі, як і я, але мені здається більш ймовірним, що якщо справа у нас дійде до війни, справжньої війни зі стріляниною з великою державою, то це буде наслідком дій в кіберпросторі", - сказав Байден.

За словами президента США, світ протягом майбутніх десять років зміниться сильніше, ніж за попередні півстоліття.