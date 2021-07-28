Готується реформа оподаткування заробітних плат

Експерти та представники бізнес-асоціацій обговорили питання реформи оподаткування заробітних плат та ключові проблеми, які на цей час є на ринку праці, зокрема, проблеми тінізації заробітних та надмірного навантаження на фонд оплати праці, повідомляє ЛигаБизнес.

Учасники дискусії дійшли спільної думки, що для розв'язання проблем перш за все необхідно провести реформу оподаткування заробітних плат - об'єднати ПДФО та ЄСВ і знизити сукупне навантаження на фонд оплати праці до 25 % протягом кількох років. Також важливим є осучаснення трудового законодавства, забезпечення можливості використання вільного трудового договору (проекти законів № 5371 та № 5388).

Такі кроки призведуть до:

пришвидшення зростання заробітних плат;

сприятимуть виведенню економіки з тіні;

сприятимуть вирівнюванню конкуренції;

зменшать відтік працівників за кордон;

пришвидшення зростання ВВП

До обговорення експертного круглого столу було представлено два проєкти законодавчих ініціатив - один проєкт розроблений керівництвом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, а інший - фахівцями аналітичних центрів Економічної експертної платформи

Проєкт, наданий до обговорення керівництвом Податкового Комітету - передбачає поступове зниження навантаження на фонд оплати праці до 25 % та запровадження інституту оподаткування домогосподарств.

Учасники дискусії обговорили проєкт та у підсумку обговорення дійшли спільної думки, що проєкт є прогресивним та таким, що системно покращить ситуацію на ринку праці й позитивно вплине на економіку України в цілому.

Проєкт, наданий до обговорення аналітичними центрами - передбачає поступове зниження навантаження на фонд оплати праці до 25 %, перехід на оподаткування майна (землі та нерухомості) від їх ринкової вартості, заморожування зростання видатків бюджету та їх ревізію з метою скорочення до цільового показника 5 %.

Учасники дискусії зазначили, що цей проєкт позитивний та також відповідає спільній меті.

Також обговорили можливі компенсатори, оптимальними учасниками дискусії було визначено такі:

збереження на рівні попереднього року видатків бюджету на утримання органів державної влади;

удосконалення системи оподаткування землі та нерухомого майна, на основі кадастрової вартості з урахуванням об'єктивних ринкових даних - з метою зменшення дискреційності, зробивши його більш справедливим;

скорочення неефективних видатків бюджету, перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури, збільшення ефективності та зменшення розміру видатків бюджету;

додаткові економічні ефекти від зниження прямих податків.

За підсумками експертної дискусії учасники дійшли спільної думки з усіх обговорених питань та домовились, що протягом наступних тижнів буде спільно опрацьовано два проєкти та учасники спробують напрацювати єдиний консолідований законопроєкт, який би дозволив швидко та ефективно втілити реформу.