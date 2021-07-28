У Центренерго заявили про складнощі підготовки до опалювального сезону

Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила про складнощі підготовки до зимового опалювального сезону 2021/2022 років, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у листі держпідприємства до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данилова та міністра енергетики Германа Галущенка, який є у розпорядженні Економічної правди.

"У зв'язку з критичною ситуацією, що склалась на ринку електричної енергії, "Центренерго" зіткнулася з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання щодо відбору електроенергії" , – йдеться у листі.

В компанії зазначають, що зменшення надходження коштів ускладнює підготовку до осінньо-зимового періоду. Також через нестачу обігових коштів під загрозою проведення ремонтних робіт.

В "Центренерго" додали, що поповнення запасів вугілля також під загрозою.

"Зважаючи на зазначене, просимо… зобов'язати НКРЕКП (регулятор – ред) ухвалити мінімальні прайс-кепи та скасувати максимальні прайс-кепи, а також провести перевірку учасників ринку щодо маніпуляцій на ринку електроенергії" , – йдеться у повідомленні.

Крім того, в держкомпанії пропонують ввести плату за потужність і виділити кошти з резервного фонду на закупівлю вугілля.