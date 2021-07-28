Польща стала рідше відмовляти українцям у в'їзді

Польські прикордонники у першому півріччі цього року відмовили у в’їзді до країни 10 тис. 368 громадянам України, що майже на 40% менше, ніж в аналогічний період минулого року (17 тис. 109 осіб).﻿ Про це заявили у Прикордонній службі Польщі, повідомляє Укрінформ.

Загалом на польсько-українському відрізку спільного кордону польські прикордонники відмовили у в’їзді 11 тис. 704 іноземцям, що на 33% менше, ніж у першому півріччі 2020 року.

За нелегальний перетин кордону чи спробу нелегального перетину польського кордону у першому півріччі року польські прикордонники затримали 2466 громадян України, що утричі більше першого півріччя минулого року (813 осіб).

За перші шість місяців року польські прикордонники виявили 1968 громадян України, які намагалися перетнути кордон з Польщею з підробленими документами. Це майже увосьмеро більше, ніж у 2020 році (266 випадків).

Упродовж першого півріччя за нелегальне перебування в Польщі затримали 983 українців, що більш ніж утричі менше аналогічного періоду минулого року (3133 осіб).

Як повідомлялося, нині в Польщі можуть перебувати близько 1,5 млн громадян України.