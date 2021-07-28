Новий дешевий кросовер Kia: перші фото

Офіційний дебют моделі запланований на початок 2022 року, повідомляє Автоцентр.

Популярність кросоверів на ринку зростає з кожним днем. Цей сегмент буквально переповнений представниками різних марок. Незважаючи на це, компанії продовжують презентувати новинки. Не залишилася осторонь від цієї тенденції і Kia.

У лінійці південнокорейської марки вже є кілька представників популярного сегмента. Однак вона не стала на цьому зупинятися і підготувала ще одну новинку. Кросовер під назвою KY буде офіційно представлений на початку 2022 року, а поки на тести виїхали перші прототипи моделі, покриті щільним камуфляжем. Автомобіль займе місце в лінійці нижче Carnival.

Фотошпигунам вдалося зробити знімки автомобіля. Судячи з ним, кросовер отримає фірмову решітку радіатора «ніс тигра», двоярусну передню оптику зі світлодіодними ДГЗ, встановленими нижче основного блоку фар, бампер з широким повітрозабірником і широкий капот. Судити про оформлення корми поки неможливо, так як виробник застосував додаткові маскувальні фальшпанели.

Відомо, що в основу новинки лягла та ж модульна платформа, що і у 7-місцевого кросовера Hyundai Alcazar. Kia KY обіцяно багате оснащення салону, включаючи цифрову приладову панель, мультимедійну систему з 10,25-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, клімат-контроль і бездротову зарядку для смартфонів. У рух його буде приводити 2,0-літровий двигун потужністю 159 к.с. і 192 Нм крутного моменту, пов'язаний з 6-ступінчастою «механікою» або «автоматом».