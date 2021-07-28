Засновника Wikileaks Ассанжа позбавили громадянства Еквадору
Еквадорський суд прийняв рішення позбавити громадянства Республіки Еквадор засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Еквадорське громадянство в Ассанжа з'явилося ще в січні 2018 року, повідомляє Страна.ua.
"Суд діяв незалежно і слідував належній правовій процедурі, розглядаючи рішення, прийняте попереднім урядом", - йдеться в повідомленні.
Адвокат Ассанжа Карлос Поведа вважає, що права його підзахисного були порушені в ході суду, адже в Ассанжа не було можливості взяти участь в слуханнях.
Цей факт, на думку захисту, є приводом для апеляції.
Нагадаємо, на сайті WikiLeaks, засновником якої є Ассанж, були оприлюднені американські секретні матеріали, зокрема про військові злочини США в Іраку в Афганістані.
Влада США звинуватила Ассанжа в розголошенні секретної інформації. З 2012 року він рятувався від переслідувань в посольстві Еквадору в Лондоні.
Крім того, Джуліана Ассанжа звинуватили в сексуальних домаганнях і згвалтуванні у Швеції у 2010 році.
З червня 2012 роки він ховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись екстрадиції та був затриманий вранці 11 квітня 2019 року на запит США. З того моменту він перебуває у в'язниці строгого режиму Белмарш.