Засновника Wikileaks Ассанжа позбавили громадянства Еквадору

Еквадорський суд прийняв рішення позбавити громадянства Республіки Еквадор засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Еквадорське громадянство в Ассанжа з'явилося ще в січні 2018 року, повідомляє Страна.ua.

"Суд діяв незалежно і слідував належній правовій процедурі, розглядаючи рішення, прийняте попереднім урядом", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа вважає, що права його підзахисного були порушені в ході суду, адже в Ассанжа не було можливості взяти участь в слуханнях.

Цей факт, на думку захисту, є приводом для апеляції.

Нагадаємо, на сайті WikiLeaks, засновником якої є Ассанж, були оприлюднені американські секретні матеріали, зокрема про військові злочини США в Іраку в Афганістані.

Влада США звинуватила Ассанжа в розголошенні секретної інформації. З 2012 року він рятувався від переслідувань в посольстві Еквадору в Лондоні.

Крім того, Джуліана Ассанжа звинуватили в сексуальних домаганнях і згвалтуванні у Швеції у 2010 році.

З червня 2012 роки він ховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись екстрадиції та був затриманий вранці 11 квітня 2019 року на запит США. З того моменту він перебуває у в'язниці строгого режиму Белмарш.