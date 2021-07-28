Періс Гілтон прокоментувала чутки про вагітність

Вчора ввечері ЗМІ активно почали писати про те, що світська левиця Періс Гілтон вагітна. Зірку у ту ж мить стали з цим вітати і вона зробила офіційну заяву, повідомляє Сегодня.

Як стверджує Періс, вона поки не при надії. У новому епізоді подкасту This Is Paris під назвою "Я – вагітна?" 40-річна зірка прокоментувала повідомлення, в яких стверджувалося, що вона чекає на першу дитину від свого нареченого Картера Реума.

Хілтон, проте, каже, що не вагітна поки що, але не може дочекатися, коли у 2022 році у неї з'являться діти.

"Я буду (вагітна – ред.) після весілля. Я не можу дочекатися, коли у мене будуть діти після весілля, у 2022-му. Зараз я готуюся до церемонії і знімаю мою нову документалку" , – розповіла в подкасті Періс.

Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон зізнавалася, що давно мріє про сім'ю та дітей. У 2020 році вона заморозила свої яйцеклітини, а потім розпочала підготовку до ЕКО. Зважилася вона на цю процедуру тому, що це дозволяє їй самій "обрати" майбутніх дітей: