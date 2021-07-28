В Україні оголошено штормове попередження

За прогнозами синоптиків в Україні вдень, 27 липня, оголошено штормове попередження, про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, погода﻿ у західних областях країни обіцяє бути дощовою - грози, вдень подекуди місцями град.

Крім того, 28 липня у східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Сумській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У відомстві ДСНС ﻿повідомили, що 28 липня також у північних, Вінницькій, Черкаській вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності - жовтий.