Восени в Україні почнеться масовий розпродаж землі

Кількість земельних ділянок, виставлених на продаж, цієї осені може значно зрости. Про це заявив Олександр Коробко, партнер з розвитку бізнесу компанії "Увекон", повідомляє UBR.

За його словами, осінь завжди відрізнялася високою активністю на ринку нерухомості. Землі сільськогосподарського призначення при сприятливих економічних умовах теж будуть користуватися попитом.

Правда, зазначив він, потрібно враховувати фактор пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 - тобто якщо не буде жорстких обмежень для ділової активності і локдаунів.

"Активність на ринку землі може збільшитися як мінімум на 20-25%", - припустив Олександр Коробко.

За його прогнозами, на той час також різко збільшиться необхідність у проведенні якісної оцінки земельних ділянок. Цей фактор посприяє налагодженню процесу ціноутворення.

На тлі поступового зростання пропозиції ціна землі може знизитися, зазначив Олександр Коробко.

За даними компанії, середня вартість гектара сільгоспземлі після запуску ринку з 1 липня коливалася в межах $ 2-3,6 тис. У радіусі 20-30 км від Києва цей показник досягав $ 4,5 тис. / га.