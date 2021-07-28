Microsoft отримала рекордний прибуток і виручку

Американська Microsoft Corp. за підсумками 2021 фінансового року, який завершився 30 червня, отримала рекордні чистий прибуток і виручку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляють в компанії, її чистий прибуток виріс на 38% і досяг $61,27 млрд, скоригований прибуток - на 37%, до $60,65 млрд. Виручка збільшилася на 18%, склавши $168,1 млрд.

У тому числі в четвертому фінкварталі чистий прибуток підскочив на 47% - до $16,458 млрд, або $2,17 у розрахунку на акцію, у порівнянні з $11,202 млрд, або $1,46 на акцію, отриманими за порівнянний період попереднього року.

Виручка підвищилася на 21% і досягла $46,152 млрд євро проти $38,033 млрд роком раніше.

Microsoft за четвертий фінквартал повернула акціонерам $10,4 млрд у вигляді дивідендних виплат і викупу своїх акцій, що на 16% перевищує суму, витрачену на ці цілі за той же період попереднього року.

Котирування акцій компанії на додаткових торгах у вівторок знизилися на 2,9% після публікації звітності. Капіталізація Microsoft з початку поточного року підскочила на 28,6% і зараз становить $2,18 трлн. Фондовий індекс Dow Jones Industrial Average за цей період додав 14,8%, Standard & Poor's 500 - 17,7%.