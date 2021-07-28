Принципи оподаткування майна, отриманого за договором довічного утримання

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадало платникам про норми Податкового кодексу України, повідомляє ЮрЛига.

Зокрема, документом встановлено, що підписання договору довічного утримання (догляду) передбачає, що одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність майно, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. При цьому набувач стає власником такого майна з моменту державної реєстрації вказаного договору.

Тобто за своєю правовою природою договір довічного утримання є відчуженням нерухомого майна, що передається у власність другій стороні. Відчуження майна за договором довічного утримання з метою одержання за нього грошової компенсації у вигляді матеріального забезпечення для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб розглядається як продаж такого майна.

Слід пам'ятати, що сума податку на доходи фізичних осіб визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, що продає (передає) нерухомість до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (довічного утримання).