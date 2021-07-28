Українка підкорила найнебезпечнішу гору у світі (відео)

Українська альпіністка Ірина Галай підкорила другу за висотою гірську вершину Землі - К2, висота якої становить 8 тисяч 611 метрів, повідомляє УНИАН.

Своє сходження на гору, розташовану в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв, альпіністка присвятила 30-річчю незалежності України.

Галай стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2.

Разом з Іриною вершину підкорив Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив сходження без кисневої маски. У базовому таборі на вершині 6800 метрів на них чекає третій учасник експедиції Назарій Кривошеєв з Коломиї.

Відзначимо, що через надзвичайну складність сходження K2 також називають дикою горою, а у світі альпіністів - горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на цю гору становить рекордні 23%.