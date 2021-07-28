Вихід вантажівки Tesla зірвали

Вихід вантажівки Tesla Semi затримається до 2022 року, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання Business Insider.

Зрив старту виробництва вантажівки на електричній тязі пов'язаний з проблемами з ланцюжком поставок і обмеженою доступністю акумуляторних елементів. З листа для акціонерів Tesla слід, що корпорація змушена відкласти початок виробництва Semi на 2022 рік. Точні терміни запуску не вказуються. У повідомленні говориться, що Tesla має намір закінчити будівництво нових заводів в Берліні і Остіні до кінця року.

Найімовірніше, компанія відкладе і старт виробництва пікапа Cybertrack. Глава Tesla Ілон Маск безпосередньо не прокоментував затримку, однак журналісти знайшли підтвердження цього факту в звіті про фінансові результати.

Автори видання нагадали, що Маск допускав можливість зриву в січні. Тоді він застерігав інвесторів, що затримка виробництва вантажівок може виникнути через брак акумуляторів.

Анонс електричного сідельного тягача Semi відбувся в листопаді 2017 року. За словами інженерів компанії, машина може підняти до 36 тонн вантажу. Tesla Semi розганяється до 100 кілометрів на годину за п'ять секунд, запас ходу на одному заряді складає 800 кілометрів.

За даними за другий квартал 2021 року Tesla показала рекордний прибуток. Виручка автогіганта склала 11,96 мільярда доларів, чистий прибуток - 1,14 мільярда, розподілений прибуток на акцію - 1,45 долара.