Як купити автомобіль з США і не прогадати

С начала 2021 года в Украину из США завезли более 50 000 подержанных авто, повідомляє Обозреватель.

Машины из Америки привлекают автолюбителей по ряду причин. Однако некоторые потенциальные покупатели опасаются совершать подобные сделки из-за возможных рисков.

Как найти надежного импортера автомобилей из Америки, какие риски могут вас поджидать при покупке и какие преимущества ожидают.

Сперва о выгодах покупки б/у авто из Америки

Комплектация, недоступная в Украине. Американские водители предпочитают кожаные салоны, климат-контроль, мониторы – всё по последнему слову техники. Европейские производители нередко "фаршируют" автомобили специально для американского потребителя. В Украине такую "начинку" реализовать очень сложно.

Накрутка пробега исключена. При покупке б\у машины есть риск быть обманутым недостоверной историей транспортного средства. Если вы приобретаете автомобиль в США, то сможете получить подробную информацию о том, что происходило с ней в прошлом. Перед покупателем открывается полная история машины, в том числе достоверный пробег. Законы в США более жесткие, нежели у нас, поэтому отмотка данных о километраже карается уголовной ответственностью. Вы также получите полную информацию о прохождении ТО, историю смены владельцев, участии в ДТП и прочую интересующую вас информацию.

Выгодная цена. В США устраиваются страховые аукционы, на которых украинцы могут приобрести авто по выгодной цене. Даже при учете затрат на транспортировку, таможенную очистку и ремонт, модель из Америки будет на 25-30% ниже по стоимости, нежели аналогичный вариант в Украине, причем в гораздо худшем состоянии.

Как обычно украинцы покупают б/у авто из Америки

В США 100% автомобилей застрахованы. Если происходит ДТП, на место происшествия прибывают страховые агенты для оценки ущерба. В случае если цена ремонта составляет более 50% остаточной цены, страховая забирает машину, а владелец получает компенсацию. В итоге тысячи машин оказываются доступны для приобретения на паркингах крупных американских аукционов. Кроме автомобилей здесь могут быть квадроциклы, яхты, мотоциклы и другая техника.

Существует большой шанс приобрести отличное авто по выгодной цене, главное, знать некоторые особенности, чтобы уберечь себя от приобретения "куклы", "утопленника" и других неприятных сюрпризов.

В нашей стране работает несколько десятков компаний, занимающихся импортом подержанных авто из Америки. Немало фирм предлагают доставить авто "под ключ". То есть, от начала и до конца покупки компания берет все задачи на себя. Однако итоговое состояние автомобиля после подобной поставки может значительно отличаться от заявленного.

Чтобы найти по-настоящему надежного дилера, нужно серьезно покопаться в интернете для поисков отзывов о дилере: проконсультироваться с профессионалами и с теми кто уже приобретал автомобиль из США. Именно мнение профессионалов занимающимися этим бизнесом не менее десятка лет, а не инфлюенсеров и "диванных экспертов", которые за пару сотен долларов вам будут "напевать" очередную "рекламную мелодию".

Почему выгодней пользоваться услугами дилера, чем покупать автомобиль самому?

Дилер поможет выбрать авто, проверить историю технического обслуживания, пробег, возьмет на себя все хлопоты, связанные с транспортировкой и растаможкой. Также проверит автомобиль на наличие дефектов.

На фото вы не всегда увидите дефекты, которые в будущем доставят вам огромное количество хлопот. Например, та же плесень. Иногда обман достигает серьезных масштабах – покупателям подсовывают "куклу" - разбитую машину маскируют под целую и распознать это крайне сложно. Машина с маркировкой "flood" или, как говорят у нас, "утопленник" - это авто, которое тем или иным образом пострадало от воды. Как правило, вся электрика и электроника в таких машинах неисправна. Восстановленная после того же наводнения машина может в будущем преподнести сюрпризы, поэтому компания-посредник тщательно изучает историю каждого лота. У хорошего дилера есть агенты, которые осматривают машину непосредственно на месте и предостерегает клиента от серьезной ошибки.

При покупке по фото вы не всегда сможете оценить, в каком состоянии ходовая часть машины, глушители, приводы. У машины может быть срезан AirBag, а бампер нередко просто подвешивают. С "фирмой-посредником" вы будто сами присутствуете на аукционе и лично осматриваете модели. Сотрудники компании-импортера покажут вам в деталях, как выглядит авто не только снаружи, но и под капотом.

Консультация по стоимости. Дилер поможет вам разобраться в грамотном ведении торгов и распишет стоимость доставки и ремонта, благодаря чему вы точно поймете, выгодна ли вам такая покупка и какую верхнюю цену разумно предложить на аукционе.

Отсутствие риска утраты деталей. С надежным помощником вы будете уверены, что все детали будут доставлены в сохранности. Нередко бывает так, что покупая машину после ДТП, покупатель получает некоторые ее детали, например, бампер, отдельно. При транспортировке некоторые запчасти могут потеряться или их просто могут забыть внести в комплект, либо не упакуют должным образом так, что во время переезда они будут повреждены или утрачены.

Чистый салон. При покупке автомобиля из Америки украинцы нередко находили в салоне остатки еды, личные вещи владельцев и самый разный мусор. Это неприятно, но еще полбеды, ведь самая серьезная проблема – грибок, который мгновенно распространяется в грязном салоне. С серьезным дилером подобная неприятность исключена, поскольку компания проводит антибактериальную чистку машины, благодаря чему будущий владелец в Украине получит чистое и безопасное авто без плесени.

Импортер берет на себя все риски. В пути машину могут ожидать непредвиденные ситуации, однако это не отразится на покупателе, потому как все неприятные моменты дилер улаживает самостоятельно. Посредник разрешит проблемы, связанные с транспортировкой, например, если авто затеряется в США, получит повреждения в ходе переезда, будет задержано на растаможке из-за нехватки документов. У дилеров, которые на рынке давно, форс-мажор случается крайне редко, потому что процесс покупки и доставки б\у машин из Америки обычно хорошо налажен.

Полный комплект запчастей. Во время дефектовки в США механики дилера могут сразу укомплектовать машину запчастями, что оказывает существенную экономию. Также может быть предусмотрен вариант подбора подходящих деталей на рынке Украины и ремонт на собственных СТО дилеров.

Выгоды для юридических лиц. Нужно выбирать дилеров, которые дают возможность покупать машины из США от имени юридических лиц по безналу, за счет чего происходит экономия на НДС для компаний.

Ну и не забывайте - нужно выбирать надежного дилера, который пройдет с вами полный цикл покупки, подготовит все необходимые документы и возьмет на себя риски, связанные с пригоном авто из США в Украину.

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