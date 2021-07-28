COVID-вакцинація: скільки щеплень планують зробити найближчими місяцями

Україна планує в серпні провести 6 млн щеплень, у вересні - понад 8,23 млн, а з жовтня вийти на 8,5 млн щомісяця, щоб до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни до Національного плану вакцинопрофілактики COVID-19 на 2021 рік уряд має намір затвердити на засіданні в середу.

В цілому в плані передбачено використання більш як 47,994 млн доз вакцин - з них понад 39,329 млн доз закуплених коштом держбюджету, ще більш як 8,154 млн доз в рамках ініціативи COVAX.