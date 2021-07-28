Велика чистка: Зеленський масово міняє силовиків

Володимир Зеленський взявся за зміну силового блоку - перестановки торкнулися СБУ, ЗСУ, МВС і Служби зовнішньої розвідки. За лаштунками залишаються справжні мотиви цих звільнень і призначень. А знати їх важливо, щоб в суспільстві не проростали теорії змов, повідомляє Depo.ua.

Цього понеділка президент прийняв черговий ряд кадрових рішень, на цей раз - щодо посадових осіб Служби безпеки України.

Зокрема, були звільнені перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України Руслан Баранецький, а на його посаду перевели заступника голови СБУ Сергія Андрущенко.

Перший заступник голови СБУ - начальник головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю Василь Малюк; начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук; начальник управління Служби в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Основною метою цих перестановок сайт президента називає "забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, яка буде відповідати змісту реформи відомства".

"Держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань", - цитує президента його інтернет-представництво.

"Друге завдання - суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який ми бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", - підкреслив Володимир Зеленський.

Чому відбулися звільнення в СБУ

Навколо звільнень вищих посадових осіб Служби ще недавно існувала інтрига. В кінці минулого тижня з Офісу президента спочатку підтвердили, а незабаром спростували інформацію про відставку Баранецького, ще й назвавши це в коментарі радника глави ОП Михайла Подоляка "черговим проявом нашої традиційної конспірологічної хвороби".

Першим заступником голови СБУ генерал-майор Баранецький був призначений 29 червня 2020 року. У липні 2020 року він разом з тодішнім начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василем Бурбою доповідав в Офісі президента про готовність до завершення операції по затриманню вагнерівців, яка в підсумку вилилася у великий скандал.

Також минулої п'ятниці "Українська правда" з посиланням на свої неназвані джерела повідомляла про звільнення начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, колишнього співробітника Генеральної прокуратури і директора держпідприємства.

Деякі медіа називають його правою рукою голови СБУ Івана Баканова. Колишній член фракції "Слуги народу", нині позафракційний нардеп Гео Лерос в жовтні 2020 року оприлюднив матеріали, які нібито свідчать про корупцію Андрія Наумова.

Але після року перебування в Службі безпеки України той отримав звання бригадного генерала. Як писало видання "колишній прокурор, всього за рік служби він вперше в історії СБУ зробив своє скромне управління внутрішньої безпеки Головним управлінням - по суті, найвпливовішою структурою в СБУ".

Довгий час Наумов залишався в тіні, а під софітами суспільної уваги опинився в січні 2021 року - як потенційна жертва у справі про підготовку його вбивства, коли спецслужбовцем був затриманий полковник "Альфи" СБУ Юрій Расюк, якого слідство вважає виконавцем злочину.

А замовником в ЗМІ називають колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного (заступник голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю з листопада 2019 року по березень 2020 року, зараз переховується від слідства). В середині липня 2021 року Печерський суд Києва затвердив угоду між прокурором і Расюк.

Зараз в "комплекті" з усіма нинішніми перестановками ЗМІ чекали звільнення, скоріше, не названих вище осіб, а саме Наумова. Але цього не сталося. Або поки, або Баканов переконав Зеленського в необхідності збереження цієї фігури.

Яких ще силовиків звільнили або поміняли

До загальної картини прийнятих рішень про зміни в силовому блоці додамо, що 23 липня Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Не забудемо і про звільнення заступника генерального прокурора України Гюндуз Мамедова: вчора він підтвердив, що написав заяву - за деякими даними, через тиск на нього.

Декількома днями раніше уряд звільнив трьох заступників міністра оборони - Олександра Миронюка, Ігоря Старобинського і Ігоря Халимона, які написали заяви за власним бажанням.

Хитається крісло і під самим міністром Андрієм Тараном, але вчора ввечері стало відомо, що Зеленський звільнив іншого учасника цього запеклого конфлікту між Тараном і Хомчаком - обрали головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. На його місце вже призначений генерал-майор Валерій Залужний. Прес-секретар президента Сергій Никифоров уточнив: Хомчака звільнили все ж через чвари з Тараном. Чому Хомчака? Є припущення, що Таран зміг налагодити дуже хороші відносини з Єрмаком.

Втім, Хомчака, якого пов'язують з Коломойським, теж не викинули на вулицю, а дали посаду в РНБО - там він замінить прикордонника Михайла Коваля.

Ну а відкрив парад звільнень силовиків міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який пішов з посади на прохання президента Зеленського, опублікувавши власну заяву з припискою "честь маю" . На його місце призначили Дениса Монастирського, який перед цим очолював Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності.

Чи звільнить Зеленський Баканова і Венедіктову

Голова СБУ Іван Баканов - близький друг Володимира Зеленського. Те, що його зараз знизять на посаді, - сумнівно. Більш ймовірно, що йому можуть запропонувати посаду генерального прокурора або якусь ще більш впливову.

Про те, що зараз хитається крісло під генпрокурором Венедиктовою, поки теж нічого не говорить.

Чи пов'язані між собою масові звільнення силовиків

Здорова логіка передбачає, що звільнення людини з посади відбувається після того, як стає очевидним, що він з поставленими завданнями не впорався. Тоді його змінюють на іншого, можливо, більш мудрого і професійного. Але чи працює така логіка у випадку з вищепереліченими рішеннями влади?

Пояснюючи суспільству мотиви звільнення СБУшної кадрів, Банкова вдалася до згадки про реформу СБУ. Нагадаємо, в цьому місяці Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував до другого читання прийнятий за основу в січні 2021 року законопроект про реформу СБУ, поданий президентом Зеленським у березні 2020 року.

Проект, крім усього іншого, передбачає скорочення штату, демілітаризацію Служби, розформування ізоляторів тимчасового тримання СБУ. Можливо, головне в проекті - це позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування: з 2022 року СБУ не матиме права починати нові розслідування, а розпочаті повинна завершити до кінця 2022 або передати їх Держбюро розслідувань, НАБУ, поліції або новій структурі - Бюро економічної безпеки , якому ще належить почати працювати. В результаті Служба повинна трансформуватися у цілком контррозвідувальний орган.

Реформа ця, без сумніву, дуже важлива. Але чи варто використовувати її для пояснення кадрових пертурбацій в спецслужбі, істинні мотиви яких можуть лежати у дещо іншій площині чиїхось персональних амбіцій і побажань? Чи дійсно звільнені генерали провалили реформаторські починання президента?

Близький до Петра Порошенка Юрій Бірюков на своїй сторінці в "Фейсбуці" оприлюднив альтернативну версію щодо мотивів нинішніх відставок в силових відомствах. На його думку, причиною є спроба когось на Банковій приховати правду про "вагнергейт".

У свою чергу, співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, секретар РНБО в 2019 році і міністр фінансів України в 2016-2018 рр. Олександр Данилюк зауважує логічне протиріччя між наведеними на сайті президента мотивами звільнення генералів і заявленими задачами реформи СБУ.

Як говорилося вище, одним з мотивів Банкова називає необхідність посилення боротьби з контрабандою. Але контрабанда в числі інших економічних злочинів повинна перестати цікавити Службу безпеки після її реформування.

Тобто офіційні причини звільнення в СБУ виглядають як мінімум незрозумілими. При тому що найбільш імовірною неофіційною причиною звільнення Кондратюка зі Служби зовнішньої розвідки називають скандал з викраденням судді Чауса.

Аваков пішов за власним бажанням - на прохання Зеленського. Гюндуз Мамедов - через, як він каже, тиск. Хомчака звільнили через чвар з Тараном. Все можна якось зрозуміти і пояснити. Крім СБУ.

Найлегше було б припустити, що за кадровими змінами в силовому блоці може стояти просто бажання президента ще більше взяти його під свій безпосередній контроль. Але якось аж надто дивно збіглися в часі проведені з різних причин відставки, тому це пояснення здається занадто очевидним.

Тому варто поспостерігати, де незабаром спливуть звільнені силовики (не виключено, що їх "закинуть" в інші силові структури) і які рішення в міністерствах і відомствах підуть за новими кадровими призначеннями.

Ігор Петренко