Укрспирт за рік значно скоротив кількість спиртзаводів

Держпідприємство "Укрспирт" на даний момент володіє 16 місцями здійснення діяльності (МОД) і зберігання спирту, тоді як на аналогічну дату 2020 року на балансі підприємства значився 41 спиртзавод, 2020 рік став роком підготовки до приватизації активів держпідприємства і рекордних фінпоказників, розповів керівник підприємства Сергій Блескун, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ще в минулому році підприємство святкувало 10-річчя з 41 МОД (заводами), а сьогодні святкує 11 років вже з 16 МОД. За 11 років існування "Укрспирту" були різні періоди, але 2020 рік став переломним - роком підготовки до приватизації та рекордних фінансових показників. Сьогодні підприємству стає працювати все важче", - розповів керівник підприємства Сергій Блескун.

Блескун уточнив, що приватизація вимагає значних додаткових витрат, при цьому найважливішим є оптимізація кількості працівників, частина з них вже працевлаштована у приватних власників. Крім того, після дозволу приватним компаніям виробляти спирт, "Укрспирт" почав працювати в конкурентних умовах з іншими приватними заводами, що вплинуло на відтік клієнтів у держпідприємства через більш гнучку поведінку приватних компаній на ринку. На діяльність ДП також вплинули несприятливі ціни на зерно і газ.

"Не дивлячись на ці обставини, я б хотів виділити дві дуже важливі речі: всі соціальні гарантії "Укрспирт" виплачував своїм працівникам, і в подальшому буде виплачувати, а також "Укрспирт" не залишиться з боргами. Підприємство і Міністерство економіки забезпечать виконання цих двох умов. І я б хотів, щоб про це знали всі", - підкреслив Блеськун.

За його даними, для завершення приватизації держпідприємства важлива позиція Міністерства економіки, Фонду державного майна України, депутатського корпусу, який підтримав приватизацію, яку почав в 2019 році президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, президент Зеленський 11 грудня 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державної монополії на виробництво спирту, прийнятий Верховною Радою 3 грудня 2019 року.

ФДМ у 2021 році запланував продати сім спиртзаводів, які в даний час входять до складу держпідприємства "Укрспирт". Це - Борщівський (Борщів Тернопільської обл.), Караванський (Люботин, смт. Караван і смт Барчани Харківської обл.), Липницький (с. Липники Житомирської обл.), Новоборовицький (с. Нові Боровичі Чернігівської обл.), Іваньковский (с. Іваньки і с. Поташ Черкаської обл.); Ковалевський (с. Ковалівка Тернопільській обл.) і Тростянецький (Тростянець Вінницької обл.) спиртзаводи.

За даними глави ФДМ Дмитра Сениченка, від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт" очікується залучити близько 2 млрд грн, при цьому в 2020 році сума продажу активів на 20 аукціонах склала 1,26 млрд грн.

Продаж перших об'єктів великої приватизації глава ФДМ анонсував влітку 2021 роки, в їх числі будуть "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", київський завод "Більшовик", "Президент Готель" та ін.

Держбюджет на 2021 рік передбачає надходження 12 млрд грн доходів від приватизації, з них 9 млрд грн - за рахунок продажу великих об'єктів.