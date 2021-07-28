У Києві складають нові списки для видачі спецперепусток на транспорт

Київська міськадміністрація просить столичні підприємства скласти списки співробітників, яким буде потрібна перепустка на транспорт на час можливого карантину восени. Відповідний лист за підписом заступника голови Голосіївського району Олега Калугіна було розіслано підприємцям, повідомляє Страна.ua.

У документі говориться, що до 3 серпня організації всіх форм власності критичної інфраструктури повинні подати списки співробітників, яким будуть необхідні перепустки на транспорт "в разі введення посилених карантинних обмежень" .

У документі говориться, що списки для видачі перепусток під час нового карантину складаються за рішенням штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 16 липня. У цьому документі, який оприлюднений на сайті КМДА, сказано, що штаб під керівництвом заступника мера Миколи Поворозника ухвалив підготувати списки співробітників підприємств всіх форм власності, задіяних в критичній інфраструктурі, яким будуть необхідні спецпропуски в транспорт під час нових карантинних обмежень.

Термін введення карантину в документі відсутній, проте більшість інших заходів, запропонованих штабом, повинні бути реалізовані в липні-серпні поточного року.

Так, до кінця серпня пропонується збільшити кількість реаніматологічних ліжок в лікарнях, а також підключити ці койко-місця до забезпечення киснем.