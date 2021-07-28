Tesla стала найшвидшим серійним автомобілем у світі

Тримоторний, 1014-сильний Електроседан Tesla Model S Plaid встановив рекорд швидкості в драг-рейсингу. Дистанцію в ¼ милі (402 м) нове дітище Ілона Маска проїхало всього за 9,08 сек, пройшовши фінішну лінію на швидкості 248 км/год, повідомляє АвтоПортал.

Цим досягненням Tesla Model S Plaid, по суті, підтвердила свій статус найшвидшого серійного автомобіля на сьогоднішній день.

Щоб зрозуміти, наскільки це швидко, потрібно навести кілька прикладів. Гіперкар Bugatti Veyron Super Sport, який одного разу побив рекорд швидкості, подолав ¼ мли за 9,7 секунди (швидкість на виході - 233,35 км/год). Звичайний же Bugatti Chiron подужав аналогічний прийом за 9,99 секунди (238,18 км/год). Потужність обох машин, до речі, становить понад 1 600 сил (8,0-літровий двигун W16).

Є безліч прикладів і не з історії Бугатті. Наприклад, знаменитий Lamborghini Huracan Performante (під його капотом стоїть атмосферний V10) проїхав 402 м за 10,2 секунди при швидкості на фініші - 218,87 км/год. А McLaren 720S, в свою чергу, дістався до кінця за 9,9 секунди (при швидкості 238,5 км/год).

McLaren P1, Porsche 918 Spyder і Ferrari LaFerrari фінішували за 9,8 секунди. Чи не швидше виявилися Koenigsegg Agera RS з McLaren Senna - вони досягли результатів 9,96 і 10,1 секунди відповідно.

Рекордний заїзд, до слова, відбувся на трасі World Wide Technology Raceway в Медісоні, штат Іллінойс, США.

Відзначимо, що Tesla Model S Plaid дебютувала в січні, а виробництво новинки стартувало в червні. Поки суперелектромобіль поставляють тільки американським замовникам. Позначку в 100 км/год Плайд долає за 2,1 сек, максимальна швидкість становить 322 км/год. На одному заряді машина проїжджає 627 км. Ціна - від $ 129 990.