Система Prozorro заощадила держструктурам сотні мільярдів

1 серпня виповнюється 5 років, як використання Prozorro стало обов’язковим для всіх державних замовників. Відтоді інформація про перебіг кожної закупівлі стала відкритою для всіх, а в системі пройшло понад 2 мільйони конкурентних закупівель, повідомляє Урядовий портал.

Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro впродовж 5 років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі в Prozorro на 1 млн грн замовники економлять 80-100 тисяч грн, і можуть скеровувати їх на додаткові потреби.

Минулого 2020 року економія становила майже 56 млрд грн.

«Саме стільки українські платники податків зекономили завдяки Prozorro в 2020 році. І така сума – це майже вдвічі більше, ніж було щороку до того. Система Prozorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дозволяє економити на держзакупівлях, але і є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Відкритість у публічних закупівлях формує новий рівень довіри між громадянами та державою, тому розвиток Prozorro залишається важливим елементом урядової політики», — зауважив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Поява Prozorro зробила ринок держзакупівель більш відкритим та прозорим для бізнесу. 130 тисяч учасників змагалися на аукціонах Prozorro за ці 5 років. І понад 90% з них — це представники малого та середнього бізнесу. У подальшому ми розраховуємо на трансформацію та удосконалення системи, розширення переліку інформації щодо закупівель, зокрема зазначення країни походження товарів, концентрації закупівель тощо. Також розраховуємо на збільшення конкуренції майданчиків, які є складовою екосистеми Прозорро», — прокоментував Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Олексій Любченко.

Загалом сфера закупівель та сама система Prozorro постійно вдосконалюється. Так, уже з 2022 року будуть повністю ліквідовані тендерні комітети. На їхню зміну прийде формат роботи через уповноважених осіб — фахівців, для яких закупівлі будуть не додатковим навантаженням, а оплачуваною роботою.