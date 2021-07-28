На Рівненщині через негоду затопило вулиці

У вівторок, 27 липня, негода пронеслася Рівненською областю, засипавши села градом і затопивши вулиці. У кількох населених пунктах вітром повалило дерева, обійшлося без постраждалих, повідомляє РБК-Україна.

Найбільше лиха негода﻿ наробила в Варашському районі. Кадрами поділилися в мережі місцеві жителі.

Так, в селі Млинок випав великий град, а у Володимирці вулиці під час опадів перетворилися на річки.

Відповідні кадри опублікували в Instagram-співтоваристві "rivne_1283". Люди підкреслили, що дощ і льодові кульки змушували водіїв авто зупинятися посеред дороги.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Rivne 1283 (@ rivne_1283)

У селі Вараш під час негоди дерева впали на припарковані автомобілі.

Крім цього, в Острожчині одне з дерев впало на приміщення дитячого садка. На щастя, під час негоди обійшлося без жертв.

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За прогнозом синоптиків, протягом 28 липня і декількох наступних днів в Україні очікується погіршення погоди - місцями йтимуть грозові дощі, періодично зі шквалами та градом. Через негоду в країні оголосили штормове попередження.