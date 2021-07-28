В аеропорту "Одеса" запрацює вантажний термінал
Вантажний термінал почне працювати в міжнародному аеропорту "Одеса" у 2022 році, повідомив генеральний директор аеропорту Володимир Семенченко в ексклюзивному інтерв'ю, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо домовленості на рівні letter of understanding, які дають можливість обговорювати, не закріплюючи жодних прав і зобов'язань, але підтверджуючи зацікавленість, із найбільшим вантажним європейським оператором. Ми наразі перебуваємо практично у щоденному діалозі щодо технічних питань, формується термінал, його обсяг і структура. Він однозначно запрацює у 2022 році", - сказав гендиректор.
За його словами, проект вантажного термінала буде реалізовано за рахунок приватних інвестицій, проте їхній обсяг поки що не називається, оскільки залежить насамперед від вимог майбутніх орендарів.
"Там однозначно буде зона охолодження, зона небезпечних вантажів, від їхнього обсягу розраховується необхідне обладнання", - додав Семенченко.