В аеропорту "Одеса" запрацює вантажний термінал

Вантажний термінал почне працювати в міжнародному аеропорту "Одеса" у 2022 році, повідомив генеральний директор аеропорту Володимир Семенченко в ексклюзивному інтерв'ю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо домовленості на рівні letter of understanding, які дають можливість обговорювати, не закріплюючи жодних прав і зобов'язань, але підтверджуючи зацікавленість, із найбільшим вантажним європейським оператором. Ми наразі перебуваємо практично у щоденному діалозі щодо технічних питань, формується термінал, його обсяг і структура. Він однозначно запрацює у 2022 році", - сказав гендиректор.

За його словами, проект вантажного термінала буде реалізовано за рахунок приватних інвестицій, проте їхній обсяг поки що не називається, оскільки залежить насамперед від вимог майбутніх орендарів.