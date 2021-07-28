Нормандська зустріч буде, але все залежить від Росії - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч відбудеться. Але все залежить від Росії. Про це український лідер заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Украина.
"Питання повернення Донбасу, питання "тиші" на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Всі питання, які розуміють в Україні. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників "нормандської четвірки". Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде. Але все залежить від Росії", - заявив він.
У середині липня Зеленський заявив про необхідність проведення нормандської зустрічі, але цей процес відтерміновує Росія.
Автор: Анастасія Рокитна