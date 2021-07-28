Зеленський привітав українців з Днем Хрещення Київської Русі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 липня, привітав українців з Днем Хрещення Київської Русі.

Про це свідчить його відеозвернення на сторінці в Facebook.

"...Сьогодні ми відзначаємо День Хрещення Київської Русі - України. Це офіційне, а головне - історично правильне найменування свята...", - каже Президент.

Він також нагадав про історичну єдність всіх українців.

"Всі українці, з будь-якого куточка України - це один великий народ. Український народ. Ці слова - данина істини і справедливості".