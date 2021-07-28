Зеленський привітав українців з Днем Хрещення Київської Русі
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 липня, привітав українців з Днем Хрещення Київської Русі.
Про це свідчить його відеозвернення на сторінці в Facebook.
"...Сьогодні ми відзначаємо День Хрещення Київської Русі - України. Це офіційне, а головне - історично правильне найменування свята...", - каже Президент.
Він також нагадав про історичну єдність всіх українців.
"Всі українці, з будь-якого куточка України - це один великий народ. Український народ. Ці слова - данина істини і справедливості".
Володимир Зеленський підкреслив, що
"українцям потрібно пам'ятати про минуле, діяти сьогодні і думати про майбутнє".