B2B Jewelry: чому піраміда досі працює

Організатори відомої фінансової піраміди зібрали з довірливих українців чверть мільярда доларів, але правоохоронці досі не змогли до кінця припинити її діяльність, повідомляє Деловая столица.

Поле чудес в країні дурнів

У понеділок, 26 липня, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили, що тижнем раніше правоохоронні органи провели серію обшуків за місцем проживання організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry, закрили її відділення і наклали арешт на майно, що належить творцям схеми, в тому числі на острів на Дніпрі. Організаторам піраміди повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про шахрайство з фінансовими ресурсами та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Це не перша спроба правоохоронних органів прикрити B2B Jewelry. У серпні минулого року СБУ вже проводила обшуки в офісах цієї компанії, закривала її відділення, а організаторів — Миколу Гонту, його дружину і головного бухгалтера — повела в суд для обрання запобіжного заходу.

Однак замість арешту або багатомільйонної застави суди обрали для них цілодобовий арешт, а пізніше і той відмінили, відпустивши на свободу під особисте зобов'язання.

І це — незважаючи на масштаб фінансової піраміди: СБУ підрахувала, що за станом на серпень 2020 р. вкладниками B2B Jewelry були 600 тис. чоловік, які вклали в неї $250 млн. Фіскальні чеки при цьому не видавалися, а збитки державі правоохоронці оцінили в розмірі 25,7 млн грн.

Як працює піраміда

Мережа магазинів ювелірного заводу "Шарм", розташованого в Ладижині Вінницької області, яка працює під вивіскою B2B Jewelry, з'явилася влітку 2018 року і через рік почала активно розростатися.

За даними Bihus.info, клієнтів у фінансову піраміду залучають двома способами. Перший — пропонують придбати золоте або срібний ювелірний виріб і обіцяють при цьому всього за рік щотижневими платежами повернути повну вартість придбаного, та ще й з відсотком (при цьому і сам виріб залишається у покупця).

Другий спосіб — компанія пропонує придбати "забезпечений" золотом або сріблом сертифікат, який також передбачає щотижневі виплати в розмірі 8% від його номінальної вартості. Шляхом математичного підрахунку отримуємо, що прибутковість по таким сертифікатом становить 416% річних. Такі високі заробітки покупцям сертифікатів і ювелірних виробів забезпечуються за рахунок грошей нових вкладників, які довіряють організаторам піраміди свої гроші. І сама B2B Jewelry пропонує своїм вкладникам залучати в систему все більше нових учасників і формувати свою власну піраміду. Адже за кожного новобранця людина, що вже вклала свої гроші в піраміду, буде отримувати відсоток з нових вкладів. Таким чином, чим більше вкладник призведе нових клієнтів, тим більше грошей може заробити. Залежно від розміру своєї власної піраміди інвестору обіцяють заробіток в розмірі від 8% до 19% від вкладів новачків.

Щоб стимулювати залучення все більшої кількості довірливих українців, спраглих легкого заробітку, компанія проводила тренінги, пояснюючи, як ефективніше залучати нових клієнтів.

Гроші від продажу ювелірних виробів і сертифікатів перераховувалися до благодійного фонду "Зимородок", а після арешту його рахунків (під час першої спроби правоохоронців прикрити піраміду), організатори, за інформацією "Економічної правди", відкрили чотири десятки ФОПів третьої групи, що дозволяло проводити через один ФОП до 5 млн грн на рік. ФОПи були відкриті на студентів у Вінницькій області.

З початком карантину навесні 2020 року компанія припинила виплати по вкладах. Однак уже навесні цього року журналісти, що спеціально взяли участь у фінансовій піраміді, за даними "Ліги", стали отримувати в свій віртуальний кабінет гроші. Але — тільки в віртуальний кабінет, з якого вивести кошти на карту неможливо. І така ж ситуація по багатьом іншим вкладникам. Компанія замість обіцяних грошей стала пропонувати зробити нову покупку, щоб розморозити виплату "старих" дивідендів. Але навіть при новій покупці виплати "старих" відсотків обмежують 400 грн, і то їх можуть отримати далеко не всі.

Однак, незважаючи на всі нові обіцянки, незадоволені зупинкою виплат з'явилися ще в минулому році. Євген Грушовець, член Асоціації правників України, партнер Ario Law Firm, який також заради професійного інтересу взяв участь в цій фінансовій піраміді, ще в минулому році писав, що захищає інтереси ошуканих вкладників, які втратили 1 млн грн.

Чому не вийшло прикрити

Сергій Лисенко, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Gracers Law Firm, пояснив, що B2B Jewelry була зареєстрована як фінансова компанія, що унеможливило контроль за її діяльністю з боку Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Національної комісії державного регулювання в сфері фінансових послуг.

При цьому ювелірні вироби та сертифікати B2B Jewelry продавала без укладення договору, за готівку, без видачі фіскального чека і без пред'явлення паспорта, щоб в подальшому було неможливо ідентифікувати людину, яка здійснила продаж.

Крім того, на фінансову піраміду працює ціла армія адвокатів, яка оперативно відбиває всі атаки і спроби допитати свідків. Тоді як, пояснив Сергій Лисенко, правоохоронним органам для досудового розслідування в такій справі потрібно провести масу слідчих (оперативних) дій, що вимагають колосальних людських, матеріальних і тимчасових витрат і ресурсів.

Також у правоохоронців недостатньо важелів впливу, щоб прикрити B2B Jewelry.

Як пояснив адвокат об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" Андрій Кенюк, сьогодні в українському законодавстві відсутнє саме поняття "фінансова піраміда". І хоча діяльність організаторів пірамід як фізичних осіб підпадає під ознаки шахрайства, але юридичні особи не можуть нести кримінальну відповідальність. До юрособ можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру на зразок штрафу, конфіскації або ліквідації, але — на підставі вироку суду, який набрав законної сили.

"А це — дуже далека перспектива... Тому на сьогодні взагалі відсутні будь-які можливості, саме кримінально-правового характеру, у правоохоронної системи для своєчасного блокування діяльності фінансових пірамід", — зазначив Андрій Кенюк.

Вирішити проблему можна шляхом чіткого визначення на законодавчому рівні поняття "фінансова піраміда", криміналізацією цього діяння в Кримінальному кодексі і дозволом при шахрайстві застосовувати до юридичних осіб кримінально-правові заходи.

Однак якщо дозволити правоохоронним органам своєчасно припиняти діяльність фінансових пірамід, то це, можливо, буде загрожувати легальному бізнесу, який може постраждати від неправомірного використання цих положень закону самими правоохоронними органами.

Альберт Ейнштейн якось сказав, що є дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. І додав: "Втім, щодо Всесвіту я не впевнений" . Тому фінансові піраміди, такі як "B2B Jewelry", продовжують існувати не стільки за рахунок пронозливості і винахідливості їх організаторів, і беззубості української правоохоронної системи, і недосконалості законодавства, а й за рахунок довірливості багатьох українців, які дуже хочуть розбагатіти "на халяву".

Автор: Олександр Суков