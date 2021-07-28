Apple відзвітувала про рекордний квартальний прибуток в 21,7 мільярда доларів. Це кращий результат за 45-річну історію компанії, повідомляє "Лента.ру".

За квартал, що закінчився в червні, виручка IT-гіганта виросла на 36 відсотків у порівнянні з попереднім роком і склала 81,4 мільярда доларів. Крім того, виручка від продажу iPhone зросла з 26,41 мільярда до 39,57 мільярда в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Раніше в липні компанія заявила про проблеми з виробництвом Mac і iPad через дефіцит чіпів. Аналітики прогнозували уповільнення зростання доходів, що, ймовірно, призведе до падіння акцій Apple. Генеральний директор компанії Тім Кук зазначив, що Apple зазнає труднощів з термінами доставки деталей до своєї продукції.

На початку липня ціна акцій Apple побила історичний рекорд. Тоді вартість досягла позначки в 145,13 долара за штуку. Попередній максимум відбувся 25 січня 2021 року - 145,27 долара за акцію. Після цього цінні папери продовжили зростання: на завершення торгів 27 липня акції торгувалися по 146,77 долара за штуку.