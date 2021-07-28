Politico: Байден уникає введення санкцій проти Путіна
Адміністрація президента США Джо Байдена через ряд причин поки уникає введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення. Про це, посилаючись на Politico, повідомляє Новое время.
Як пише Politico, однією з причин відсутності таких санкцій є бажання Байдена зберегти важелі впливу на майбутнє.
"Байден дав зрозуміти, що хоче дати Путіну час, щоб довести, чи може він бути конструктивним партнером", - сказано в матеріалі.
Також повідомляється, що існує ймовірність того, що введення санкцій щодо російських олігархів і друзів Путіна може призвести до ескалації замість стримування.
"Дії, які можуть привести до падіння влади Путіна, можуть виявитися ще більш дестабілізуючими і непередбачуваними. Офіційні особи США, пам'ятаючи про хаос епохи після холодної війни, пам'ятають, що величезний арсенал ядерної зброї Росії може потрапити не в ті руки", - сказано в статті.