Кравчука підключили до апарату ШВЛ

Голова української делегації в ТКГ по Донбасу та перший президент незалежної України Леонід Кравчук, який уже давно перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі, не може самостійно дихати, повідомляє Страна.ua.

Згідно з повідомленням, Кравчук знаходиться в Київському міському центрі серця, там його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Також в сюжеті йдеться, що лікарі не коментують стан здоров'я першого українського президента, так як його родичі нібито заборонили повідомляти будь-яку інформацію про його самопочуття.

Нагадаємо, 29 червня джерела видання в оточенні екс-президента повідомили, що Леонід Кравчук переніс оперативне втручання на серці в Києві.

Пізніше цю інформацію підтвердив і його радник Олексій Арестович. Однак подробиці про стан здоров'я Кравчука він розкрити відмовився посилаючись на те, що його попросили не коментувати це питання.

Перед цим, 28 червня, перший президент незалежної України пропустив урочисте засідання Верховної Ради, яке було присвячено 25-й річниці Дня Конституції. Прес-секретар Кравчука заявила, що політик погано себе почуває. За її словами, стан здоров'я не дозволяє Кравчуку відвідувати заходи і працювати, крім того, повідомлялося, що медики заборонили йому будь-які навантаження.

Двома днями раніше Оксана Сибірцева підтвердила інформацію про те, що глава української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі майже місяць перебуває в реанімації. При цьому вона сказала, що, з огляду на вік Леоніда Кравчка (йому 87 років), відновлюється він повільно, так як операція була дуже складна.