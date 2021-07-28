Біткоїн злетів у ціні: що сталося

Курс біткоїна, який напередодні стрімко падав за ніч знову злетів більш ніж на 7%. Рано вранці 28 липня ціна криптовалюти знову досягала психологічної позначки в 40,3 тис. доларів, повідомляє Сьогодні.

Насправді, аналітики впевнені, що це зростання – чисто спекулятивне. Криптоінвестори спеціально розігрівають ринок, щоб заробити на продажі дорогого біткоїна.

До 11 ранку за київським часом, за даними CoinDesk, біткоїн торгувався на рівні 39,7 тис. доларів. Капіталізація зросла до 746,6 млрд доларів.

Чому виріс курс біткоїна

Інвесторам радять бути гранично обережними, адже фундаментальних причин для зростання курсу криптовалюти немає.