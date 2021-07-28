Біткоїн злетів у ціні: що сталося
Курс біткоїна, який напередодні стрімко падав за ніч знову злетів більш ніж на 7%. Рано вранці 28 липня ціна криптовалюти знову досягала психологічної позначки в 40,3 тис. доларів, повідомляє Сьогодні.
Насправді, аналітики впевнені, що це зростання – чисто спекулятивне. Криптоінвестори спеціально розігрівають ринок, щоб заробити на продажі дорогого біткоїна.
До 11 ранку за київським часом, за даними CoinDesk, біткоїн торгувався на рівні 39,7 тис. доларів. Капіталізація зросла до 746,6 млрд доларів.
Чому виріс курс біткоїна
Інвесторам радять бути гранично обережними, адже фундаментальних причин для зростання курсу криптовалюти немає.
"Підвищення ціни відбувається без зростання торгових обсягів, що має налаштовувати інвесторів на обережне ставлення до поточної динаміці ... Звичайно, позитивний внесок Teslaне можна недооцінювати, однак на тлі ми все ж бачимо відсутність будь-яких фундаментальних тригерів для різкого зростання ціни, і спростування Amazon тут явно мало відіграти проти біткоїн, хоча на ділі ми бачимо зростання... Таке ірраціональне поведінку активу має переконати інвесторів в наявності причин для покупки, проте в такі моменти краще зберігати режим підвищеної обережності", – відзначили аналітики FxPro.