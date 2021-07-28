Fiat показала стильного конкурента Дастера

Новий Fiat Pulse повністю розсекретили на офіційних фото. З вересня компактний кросовер Фіат надійде в продаж, а випускати його будуть на підприємстві в Бразилії, повідомляє АвтоПортал.

Примітно, що спочатку модель показали без назви, адже її ім'я вибирали інтернет-голосуванням. Саме варіант Pulse і набрав найбільшу кількість голосів. Конкурентами моделі стануть Renault Duster, а також Volkswagen Nivus і T-Cross.

Кросовер Fiat Pulse побудований на платформі MLA, яку використовує хетчбек В-класу Argo. Автомобіль досягає трохи більше 4 м в довжину і відрізняється досить виразним дизайном з плавними формами, похилим дахом і вузькими діодними фарами.

У салоні в топових версіях передбачені віртуальна панель приладів і чималенький 10,1-дюймовий тачскрін. Всі Fiat Pulse 2022 оснащені круїз-контролем, контролем розмітки і 4 подушками безпеки.

На вибір запропонують 1,3-літровий 109-сильний атмосферний бензиновий двигун і 1,0-літровий турбомотор потужністю близько 120-130 к. с. (Точна цифра ще не названа). Кросоверу будуть доступні 6-ступінчаста МКПП або варіатор, а ось привід буде тільки переднім.