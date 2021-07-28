Під Полтавою мер святкував День військово-морського флоту з символікою СРСР

Мер міста Хорол (Полтавська область) оскандалився через прапор з серпом і молотом. 25 липня градоначальник разом з друзями святкував День військово-морського флоту, і під час свята вони фотографувалися з прапором Військово-морських сил колишнього СРСР. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє Вести.

Використання забороненої символіки комуністичного режиму мером Хорола Сергієм Волошиним виявили під час моніторингу соціальної мережі Facebook.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Огляд місця події не проводився. Нічого не вилучалося.

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Пізніше Волошин видалив скандальний пост зі знімками з відзначення.

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