Зеленський розкритикував проведення хресної ходи в Києві

Президент Володимир Зеленський нарікає на погану комунікацію столичної влади щодо хресної ходи прихожан Української православної церкви Московського патріархату, присвяченої річниці хрещення Київської Русі, повідомляє Украинская правда.

"Вчора у нас була хода… 55 тисяч людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято.. але я від київської влади не бачив комунікації. Всі бояться, не хочуть людям сказати: будьте обережні.

Більшість людей – похилого віку, вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив", - заявив Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що до столиці централізовано завезли багато людей, але не забезпечили їм елементарних умов комфорту і безпеки: мовляв, багато людей ночували на подвір’ї Києво-Печерської лаври, а під час ходи питну воду вірянам роздавала поліція, бо вони її не мали.