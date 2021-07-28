В Італії через потужні зливи затопило дороги

Північна частина Італії постраждала від стихійного лиха. Територією країни пройшлися сильні зливи, град та пориви вітру, повідомляє Обозреватель.

Через негоду﻿, а саме рясні дощі річки вийшли з берегів, що призвело до перекриття деяких доріг в Ольджате (регіон Лаціо). Кілька мостів через річку Лура також закриті для руху транспорту.

Річки вийшли з берегів, що призвело до перекриття деяких доріг. Джерело: 3bmeteo.com

Майже всі шляхи навколо озера Комо біля підніжжя Альп перекриті через зсуви. Деякі райони провінції Комо знаходяться в украй критичних умовах.

Водій вантажівки, який опинився в місці зсуву ґрунту, на щастя, не постраждав. Джерело: 3bmeteo.com

Вода забрала кілька машин. Водій вантажівки, який опинився в місці зсуву ґрунту, на щастя, не постраждав.

Майже всі шляхи навколо озера Комо перекриті через зсуви. Джерело: 3bmeteo.com

Місцевим жителям рекомендовано використовувати машину тільки в разі крайньої необхідності.

Територією Італії пройшлися сильні зливи і град. Джерело: ilmeteo.it

Тим часом тонни сміття, бруду і повалених дерев виливаються в озеро Ларіо, перекриваючи циркуляцію води.

Поривами вітру зносило дахи будинків. Джерело: vigilfuoco.it

Всього за три дні випало 300 мм опадів. Синоптики попереджають, що погода може ще більше погіршитися.

У Туреччині проливні дощі стали причиною потужної повені в північно-східних провінціях Різа і Артвін на чорноморському узбережжі країни.