В Італії через потужні зливи затопило дороги
Північна частина Італії постраждала від стихійного лиха. Територією країни пройшлися сильні зливи, град та пориви вітру, повідомляє Обозреватель.
Через негоду, а саме рясні дощі річки вийшли з берегів, що призвело до перекриття деяких доріг в Ольджате (регіон Лаціо). Кілька мостів через річку Лура також закриті для руху транспорту.
Майже всі шляхи навколо озера Комо біля підніжжя Альп перекриті через зсуви. Деякі райони провінції Комо знаходяться в украй критичних умовах.
Вода забрала кілька машин. Водій вантажівки, який опинився в місці зсуву ґрунту, на щастя, не постраждав.
Місцевим жителям рекомендовано використовувати машину тільки в разі крайньої необхідності.
Тим часом тонни сміття, бруду і повалених дерев виливаються в озеро Ларіо, перекриваючи циркуляцію води.
Всього за три дні випало 300 мм опадів. Синоптики попереджають, що погода може ще більше погіршитися.
У Туреччині проливні дощі стали причиною потужної повені в північно-східних провінціях Різа і Артвін на чорноморському узбережжі країни.