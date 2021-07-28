На Олімпіаді в Токіо зламали антисекс-ліжко

Спортсмени збірної Ізраїлю вирішили перевірити, скільки людей необхідно для того, щоб зламати антисекс-ліжка, які стали хітом Олімпіади-2020. Атлети показали свій незвичайний експеримент на відео, повідомляє Обозреватель.

Олімпійське селище в Токіо

Бейсболіст Бен Вангер на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok опублікував курйозний ролик, на якому він разом з партнерами перевіряє міцність ліжок, пише New York Post.

"Отримали багато питань з приводу ліжок в олімпійському селищі. Тому сьогодні ми вирішили перевірити, скільки ізраїльтян потрібно, щоб зламати одну таку ліжко" , – сказав Вангер.

Спортсмени з Ізраїлю записали курйозне відео. Джерело: New York Post

Перевірка ліжок на Олімпіади-2020. Джерело: New York Post

Ізраїльтяни з'ясовують, скільки людей можуть зламати ліжко в олімпійському селищі. Джерело: New York Post

Ізраїльтяни випробували міцність ліжок ОІ. Джерело: New York Post

9 ізраїльських атлетів зламали ліжко на Олімпіади-2020. Джерело: New York Post

У підсумку лише тоді, коли на ліжку опинилася дев'ять спортсменів, воно все ж не витримало і зламалося. Відео стало вірусним в соцмережі, набравши півмільйона переглядів до 27 липня, проте пізніше було видалено.

Нагадаємо, картонні ліжка в олімпійському селищі викликали бурхливу реакцію в мережі. Спочатку вболівальники припустили, що таким чином організатори вирішили змусити спортсменів відмовитися від сексу на час Ігор.