На Олімпіаді в Токіо зламали антисекс-ліжко
Спортсмени збірної Ізраїлю вирішили перевірити, скільки людей необхідно для того, щоб зламати антисекс-ліжка, які стали хітом Олімпіади-2020. Атлети показали свій незвичайний експеримент на відео, повідомляє Обозреватель.
Бейсболіст Бен Вангер на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok опублікував курйозний ролик, на якому він разом з партнерами перевіряє міцність ліжок, пише New York Post.
"Отримали багато питань з приводу ліжок в олімпійському селищі. Тому сьогодні ми вирішили перевірити, скільки ізраїльтян потрібно, щоб зламати одну таку ліжко", – сказав Вангер.
У підсумку лише тоді, коли на ліжку опинилася дев'ять спортсменів, воно все ж не витримало і зламалося. Відео стало вірусним в соцмережі, набравши півмільйона переглядів до 27 липня, проте пізніше було видалено.
Нагадаємо, картонні ліжка в олімпійському селищі викликали бурхливу реакцію в мережі. Спочатку вболівальники припустили, що таким чином організатори вирішили змусити спортсменів відмовитися від сексу на час Ігор.