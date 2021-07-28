Збираємо валізи: які країни доступні українцям для відвідування

Через запровадження карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, низка країн обмежила доступ туристів на свою територію. З огляду на показники захворюваності, ситуація повсякчас змінюється. Ми зібрали актуальну наразі інформацію по країнах, відкритих для туристів з України, повідомляє Лівий берег.

Міністерство зовнішніх справ розробило інтерактивну мапу, де позначені доступні країни та вказані умови в'їзду до них. В МЗС запевняють: інформація повсякчас оновлюється.

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Відповідно до рішення Ради ЄС, для українських туристів за умови вакцинації сертифікованою у ЄС вакциною або пред'явлення тесту на коронавірус (дійсного не більше трьох днів), доступні для подорожей такі держави Євросоюзу:

  • Данія 
  • Німеччина
  • Бельгія
  • Латвія
  • Литва
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Словаччина 
  • Нідерланди
  • Франція
  • Швеція
  • Іспанія 
  • Португалія
  • Словенія 
  • Кіпр
  • Греція.

Також доступними для відвідування є:

  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Вірменія
  • Грузія
  • Люксембург
  • Молдова
  • Румунія
  • Сербія
  • Туреччина
  • Єгипет
  • Хорватія
  • Азорські острови та Мадейра

Загалом, за даними МЗС, українці можуть подорожувати у понад 124 країн світу. 

В більшості країн вимагають сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, проте, до прикладу, в Нідерланди, Естонію, Іспанію дозволений вільний в’їзд без тестів та ізоляції за умови заповнення коронавірусної декларації або формуляра санітарного контролю. 

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