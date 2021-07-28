Збираємо валізи: які країни доступні українцям для відвідування
Через запровадження карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, низка країн обмежила доступ туристів на свою територію. З огляду на показники захворюваності, ситуація повсякчас змінюється. Ми зібрали актуальну наразі інформацію по країнах, відкритих для туристів з України, повідомляє Лівий берег.
Міністерство зовнішніх справ розробило інтерактивну мапу, де позначені доступні країни та вказані умови в'їзду до них. В МЗС запевняють: інформація повсякчас оновлюється.
Відповідно до рішення Ради ЄС, для українських туристів за умови вакцинації сертифікованою у ЄС вакциною або пред'явлення тесту на коронавірус (дійсного не більше трьох днів), доступні для подорожей такі держави Євросоюзу:
- Данія
- Німеччина
- Бельгія
- Латвія
- Литва
- Естонія
- Фінляндія
- Словаччина
- Нідерланди
- Франція
- Швеція
- Іспанія
- Португалія
- Словенія
- Кіпр
- Греція.
Також доступними для відвідування є:
- Албанія
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Болгарія
- Боснія і Герцеговина
- Вірменія
- Грузія
- Люксембург
- Молдова
- Румунія
- Сербія
- Туреччина
- Єгипет
- Хорватія
- Азорські острови та Мадейра
Загалом, за даними МЗС, українці можуть подорожувати у понад 124 країн світу.
В більшості країн вимагають сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, проте, до прикладу, в Нідерланди, Естонію, Іспанію дозволений вільний в’їзд без тестів та ізоляції за умови заповнення коронавірусної декларації або формуляра санітарного контролю.