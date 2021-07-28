Збираємо валізи: які країни доступні українцям для відвідування

Через запровадження карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, низка країн обмежила доступ туристів на свою територію. З огляду на показники захворюваності, ситуація повсякчас змінюється. Ми зібрали актуальну наразі інформацію по країнах, відкритих для туристів з України, повідомляє Лівий берег.

Міністерство зовнішніх справ розробило інтерактивну мапу, де позначені доступні країни та вказані умови в'їзду до них. В МЗС запевняють: інформація повсякчас оновлюється.

Відповідно до рішення Ради ЄС, для українських туристів за умови вакцинації сертифікованою у ЄС вакциною або пред'явлення тесту на коронавірус (дійсного не більше трьох днів), доступні для подорожей такі держави Євросоюзу:

Данія

Німеччина

Бельгія

Латвія

Литва

Естонія

Фінляндія

Словаччина

Нідерланди

Франція

Швеція

Іспанія

Португалія

Словенія

Кіпр

Греція.

Також доступними для відвідування є:

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Болгарія

Боснія і Герцеговина

Вірменія

Грузія

Люксембург

Молдова

Румунія

Сербія

Туреччина

Єгипет

Хорватія

Азорські острови та Мадейра

Загалом, за даними МЗС, українці можуть подорожувати у понад 124 країн світу.

В більшості країн вимагають сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, проте, до прикладу, в Нідерланди, Естонію, Іспанію дозволений вільний в’їзд без тестів та ізоляції за умови заповнення коронавірусної декларації або формуляра санітарного контролю.