Дельта-штам може стати домінуючим в Україні вже восени

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська прогнозує спалах коронавірусу в Україні восени. "Дельта"-вірус, скоріше від усього, буде домінувати в країні, повідомляє РБК-Украина.

За її словами, якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли й не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватись.

"Спалах коронавірусу, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється" , - заявила вона.

Автор: Анастасія Рокитна