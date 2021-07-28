У РФ прийшли з обшуком до головреда The Insider

Поліція Москви прийшла додому до головного редактора видання The Insider, відомому, зокрема, розслідуванням про МН17, Романа Доброхотова, повідомляє Укрінформ.

"Мабуть, у мене обшук. Стукає поліція", - написав головний редактор Доброхотов.

До нього виїхала адвокат Оксана Опаренко. За словами журналіста The Insider Сергія Єжова, 28 липня Доброхотов збирався відлетіти з Росії.

Як повідомило саме видання, приводом до обшуку у Доброхотова могла стати справа про наклеп, порушена в квітні за заявою голландського журналіста Максиміліана Бернардуса Вілем Ван дер Верффа.

Провладні ЗМІ підтвердили, що обшуки пов'язані зі справою про наклеп.

23 липня Міністерство юстиції Росії внесло видання The Insider до реєстру "ЗМІ - іноземних агентів".

Видання The Insider було засновано в 2013 році, воно спеціалізується на журналістських розслідуваннях. Серед найбільш відомих розслідувань видання - випущені спільно з групою Bellingcat матеріали про причетність Росії до катастрофи малайзійського "Боїнга" над Донеччиною, а також про отруєння в Росії Олексія Навального.