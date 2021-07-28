На Ssang Yong знайшовся покупець

Південнокорейська компанія SsangYong, яка в кінці 2020 року оголосила про банкрутство, почала подавати ознаки відродження. Крім того, на неї знайшовся покупець, повідомляє Autoconsulting.

Станом на кінець минулого року, борг SsangYong перед кредиторами становив 165 мільярдів корейських вон (149 мільйонів доларів). У грудні автовиробник подав позов про банкрутство до суду Сеула.

Днями стало відомо, що компанію може врятувати американський холдинг HAAH Automotive, який хоче викупити контрольний пакет акцій марки. Сума операції складе близько 250-350 мільйонів доларів.

Тим часом, дизайнери ssang Yong не сидять склавши руки і представили скетчі майбутнього позашляховика марки X200.

X200 покликаний продемонструвати філософію дизайну марки, що отримала назву Powered by Toughness ( «заряджений міцністю»). Новий фірмовий стиль SsangYong, по всій видимості, предусмотрівает круглі фари, вертикальні прорізи решітки радіатора і незграбні колісні арки. Відомо, що за вигляд моделі відповідає шеф-дизайнер марки Лі Канг, який також придумав зовнішність електричного кросовера з індексом J100