В МЗС повідомили, що дата візиту Зеленського до США поки що не визначена

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона поки що не визначена. Це питання зараз опрацьовується з Білим домом та Державним департаментом, повідомляє Лівий берег.

"Зараз йде підготовка зустрічі президентів, конкретно - підготовка домовленостей президентів. Ми не хочемо церемоніального візиту, і ми, і Вашингтон хочемо, щоб це був конкретний візит із результатами", – заявив він.

Кулеба додав, що часу лишилося небагато, але уряд працює над підготовкою домовленостей. Процес координує прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що телефонна розмова Байдена і Зеленського відбулася 7 червня. Джозеф Байден заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі у Вашингтоні цього літа.

Зеленський водночас уточнив, що зустріч має відбутися в липні.