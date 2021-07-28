"Холостяк" Михайло Заливако показав нові фото з коханою

Бізнесмен із Харкова і головний герой 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Михайло Заливако поділився зворушливою фотографією, де він зі своєю коханою Ганною Богдан (Сторожук), яку він обрав у фіналі шоу. У підписі до публікації чоловік зізнався, що сумує за своєю коханою, повідомляє Обозреватель.

На першому фото, яке Михайло опублікував у своєму Instagram, пара, стоячи на причалі, міцно обіймається, зливаючись у пристрасному поцілунку. На другому кадрі закохані сміються в обіймах, а Михайло притулився головою до грудей дівчини.

"Дивуюся самому собі. Я почав сумувати. Дуже цікаве відчуття, навіть прикольно якось. Не думав, що у мене це буде так сильно. Тому, хто це не відчував, раджу" , – написав Михайло.

Анна в обіймах Михайла. Джерело: instagram.com/kanyeeebear/

Михайло і Анна в пристрасному поцілунку. Джерело: instagram.com/kanyeeebear/

Пара зараз у розлуці через від'їзд Михайла в інше місто для зйомок нового тревел-шоу. Він разом з двома іншими "холостяками" з різних сезонів вирішив знімати свою подорож містами України. Серед них Микита Добринін із 8-го сезону і Дмитро Черкасов із 7-го.