Україна готова до нової хвилі COVID-19 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19 наступної осені не гірше за інші європейські країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові восени (до нової хвилі COVID-19 - ІФ), чого не було - щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300% і борються з COVID-19, із киснем. Ми готові, я вважаю, в цьому випадку, на рівні інших європейських країн. І точно не гірше", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

Він зазначив, що "в Україні не була побудована інфраструктура, як у деяких країнах, тому довелося будувати швидко й у достатній кількості" .

"У нас є 90 тис. відкритих ліжкомісць для хворих на коронавірус, із них наповнення - від 10 до 50 тис.", - сказав Зеленський.