Олімпійська чемпіонка вилаялася в прямому ефірі (відео)
Курйозний епізод стався на Олімпіаді в Токіо після змагань з плавання на дистанції 100 метрів на спині у жінок, повідомляє УНИАН.
Австралійська плавчиня Кейлі Маккіоун, яка перемогла в запливі, вилаялася в прямому ефірі. Причому австралійка зробила це у зверненні до своєї матері.
Журналіст запитав спортсменку, що б вона хотіла передати своїй мамі та сестрі з нагоди завоювання золотої медалі.
Маккіоун випалила: "F*ck yeah!"("Так, б***ь!"), після чого швидко зрозуміла, що наробила, поклала долоню до рота і слідом сказала: "Oh sh*t" ("Л*йно").
Журналіст, який брав інтерв'ю у спортсменки, у відповідь розсміявся.
Олімпіада-2020: головне
- Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
- Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
- На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
- Олімпійські ігри: медальний залік після четвертого дня.