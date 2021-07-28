Порошенко відпочиває на яхті за 250 тис. євро на тиждень

П'ятий президент України Петро Порошенко разом з родиною відпочиває в Хорватії.

Про це повідомляє Telegram-канал Картковий Офіс.

За словами ЗМІ, свій відпочинок екс-президент вирішив провести на 60-метровій елітній яхті KATINA. Коштує таке задоволення 250 тис. євро на тиждень.

До слова, яхта оснащена гірками, гідроциклами та іншими атракціонами.

Нагадаємо, вчора учасники АТО відвідали яхту, щоб повернути Петру Порошенко абрикоси, які той відвіз в АТО два тижні тому.