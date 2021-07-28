Знаки Зодіаку серед жінок, за якими "сохнуть" колишні

Астрологи назвали знаки Зодіаку серед жінок, які врізаються в пам'ять чоловіків назавжди, повідомляє УНІАН.

Овен﻿

Це фатальні жінки, які здатні роздобути абсолютно будь-якого чоловіка. Більш того, вони часто відмовляють їм у знайомстві, чим і привертають ще більшу увагу до себе.

Жінки-Овни є дуже вірними, турботливими і веселими. Тому з ними вам нудьгувати не доведеться. Якщо раптом ваші відносини з цією жінкою припиняться, то ви ще довго будете мучитися.

Рак﻿

Жінки-Раки найчастіше зустрічаються з чоловіками-батьками, які оточують їх любов'ю, турботою і теплом. Вони дуже романтичні, ніжні і тендітні, тому для них важливо, щоб з них буквально порошинки здували.

У відносинах з ними чоловікам зазвичай комфортно, адже Раки знають як створити в будинку затишок. З ними у вас буде гармонія, тому в разі розриву ви ще довго будете жадати повтору романтичних вечорів.

Водолій﻿

Водолії насправді дуже самодостатні жінки, які можуть поступитися своєю першістю тільки коханому чоловікові. Вони готові віддати всю себе у відносинах, але не всі чоловіки це цінують. І тут виникає проблема, яка може привести до розставання.

Фраза "цінуємо, коли втрачаємо" згадується чоловіками якраз після розставання. Вони ще довго будуть намагатися повернути цю жінку, але сама вона навряд чи колись уже дасть йому другий шанс.

Діва﻿

Попри весь свій діловий вигляд, Діви залишають незабутнє враження на чоловіків. Вони інтереси свого супутника часто ставлять вище своїх, щиро підтримують його.

Поруч з такими жінками чоловіки відчувають себе героями. Але після розставання їм доводиться повернутися на колишній рівень, бо не кожна жінка здатна підтримувати такий їх статус. І ось тут чоловіки розуміють, що краще жінки-Діви нікого не існує.