Вихідний код FIFA 21 злили в мережу

У мережі опублікували архів, нібито містить вихідний код футбольного симулятора FIFA 21. На це звернули увагу користувачі соцмереж, повідомляє Лента.Ру.

Оголошення про те, що вихідний код FIFA 21 доступний онлайн, з'явилося на одному з форумів. На момент написання замітки форум виявився видалений, проте копія запису збереглася на сайті інтернет-архіву. У повідомленні користувач під ніком 4c3 заявив, що є учасником якоїсь хакерського угруповання. У розпорядженні команди нібито є архів з вихідним кодом FIFA 21, який угруповання виклала на один з файлообмінників.

Автор зазначив, що пропонує EA - видавцеві футбольного симулятора - викупити архів за 10 відсотків від його початкової ціни.

"У разі якщо ви заплатите протягом 45 днів, ми видалимо всі дані", - пообіцяв розробникам гри хакер.

В іншому випадку анонім пообіцяв злити архів в мережу.

Згідно розкритим даними, архів важить близько 751 гігабайти. Також представник хакерів розповів, що в розпорядженні угруповання є персональна інформація про гравців в The Sims 4 і відомості про уразливість в движку Frostbite.

Про злом хакерами систем американської компанії Electronic Arts стало відомо в середині червня. Зловмисники отримали доступ до 780 гігабайтам даних, включаючи вихідний код ігрового движка Frostbite і інструменти для розробки футбольного симулятора FIFA 21. Журналісти телеканалу CNN помітили, що витоку даних гравців не відбулося.